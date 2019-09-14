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ترامب يكشف تفاصيل مقتل حمزة بن لادن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وأوضح ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، أن “حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، قُتل في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان”.
وكان مسؤولون أميركيون كشفوا مطلع أغسطس الماضي أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحاً لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية “لعبت الولايات المتحدة دوراً فيها”.
وفي وقت سابق، أجاب الرئيس الأميركي أنه لا يريد التعليق على التقارير التي تحدثت عن مقتل حمزة بن لادن.
لكن وزير الدفاع مارك إسبر قال، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز في 22 أغسطس، لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: “هذا ما أفهمه”.
وأضاف “ليس لدي تفاصيل، وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكداً إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها”.
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