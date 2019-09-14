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مصر والأردن بعد استهداف معملي أرامكو: تصعيد خطير وندعم المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الهجوم الإرهابي الآثم الذي تم صباح اليوم على معملين تابعين لشركة أرامكو.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي، أن “العمل الإرهابي المدان تصعيد جديد خطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة ويزيد من التوتر في المنطقة.
وأكد القضاة على تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
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