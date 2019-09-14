ثغرة بنظام التشغيل الجديد لآيفون تهدد حياتك الخاصة

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف موقع ذا فيرج التقني عن ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الجديد المرتقب لآيفون، والذي سينطلق بعد 5 أيام فقط.

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وأكد الباحث التقني المعروف خوسيه رودريغيز أن الثغرة تسمح بالدخول على جهات الاتصال وأي معلومات مخزنة بها مثل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور.

وشرح الباحث بالفيديو كيف يمكن بسهولة الوصول لتلك الثغرة من خلال استقبال مكالمة “فيس تايم” مع استخدام نظام المساعد الصوتي ”سيري”.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن عيوب أخرى أكثر خطورة لنسخ سابقة من نفس نظام التشغيل تسمح بالوصول إلى الصور والأرقام.