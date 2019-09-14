شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تودِّع آخر فوج من ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

غادر عصر اليوم (السبت) آخر فوج من ضيوف الرحمن على رحلة «السعودية» رقم (SV5002) عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، متوجهة إلى سورابايا في إندونيسيا، وعلى متنها ٤٤٢ حاجاً، بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج والزيارة بيسر وراحة واطمئنان.

وبذلك تتم الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية الخاصة بنقل وخدمة ضيوف الرحمن، وإنجاز الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ بنجاح كبير في الخدمات، وبنسبة انضباط تجاوزت 90 في المئة في مواعيد مغادرة ووصول الرحلات، وبزيادة 10 في المئة في عدد الضيوف مقارنة بحج العام الماضي.

وتقدم كل من مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير خدمات الحج والعمرة المهندس عبدالله الريمي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، مودّعي آخر فوج من حجاج بيت الله الحرام وهم في طريقهم لصعود طائرة الناقل الوطني، سائلين الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً، متمنين لهم رحلة سعيدة ومريحة.