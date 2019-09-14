مبادرة لتعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة (Think Tech) بهدف استشراف مستجدات التقنية وتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل واع مبدع، يتكامل وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.

وتسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، وتحفيزهم بالشغف والاهتمام حول الجانب التقني، حيث بلغ عدد المستفيدين الإجمالي حتى الآن نحو مليوني مستفيد عبر وسائل التواصل المختلفة.

Advertisements

وتتنوع وسائل المبادرة من خلال مشاريع عدة، منها قوافل المستقبل، والتي تقدم علوم التصنيع الرقمي الناشئة بطريقة جاذبة، والمعامل الافتراضية التي توفر بيئة افتراضية مبرمجة تحاكي المعامل الحقيقية وتدعم البحث العلمي، وحلقات النقاش والجلسات الحوارية المفتوحة.

ومن النجاحات التي حققتها المبادرة، وصول قوافل المستقبل إلى 16.062 ألف مستفيد في مناطق مختلفة في المملكة، حيث تواجدت قوافل المعرفة في العاصمة الرياض، وجدة، والجبيل.

واهتمت المبادرة بتمكين المرأة في المجالات التقنية، حيث شاركت في «ملتقى السيدات في علم البيانات» بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والذي يهدف إلى تمكين ودعم العلماء والباحثين في هذا المجال.