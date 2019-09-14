السعودية | لماذا يبحث رئيس نادي ضمك عن هذا المسن؟

شكرا لقرائتكم لماذا يبحث رئيس نادي ضمك عن هذا المسن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس نادي ضمك السعودي، صالح أبو نخاع، عبر حسابه في تويتر، بحثه عن مسن ظهر عبر السناب الرياضي قبل مباراة فريقه أمام الاتحاد، ليلة الجمعة، والتي انتهت بفوز ضمك بهدفين مقابل هدف للاتحاد.

وقال أبو نخاع: "أتمنى من يعرف هذا الوالد أن يزودنا بعنوانه لنقوم بزيارته في منزله وتكريمه، وهذا أقل واجب".

وأظهر الفيديو حماس المسن الذي قدم من محافظة أبو عريش بجازان ويرتدي زياً شعبياً لمؤازرة ضمك، مبدياً اعتزازه بـ"بطل الجنوب"، على حد وصفه، لافتاً إلى أن سبب تسمية النادي تعود لجبل ضمك الشامخ في المنطقة.

واعتبر أنصار النادي أن هذا المسن أيقونة رياضية ويستحق الاحتفاء ومنحه تذاكر مجانية لحضور مباريات الفريق.