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أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني بخطة ميدانية وتوعوية؛ بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.
ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة الرياض.
وتتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي وتوزيع مواد ومطبوعات الرئاسة العامة، وتوفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة مع بذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- وجّه بمتابعة العمل، وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية، للقيام بالواجب المنوط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 07:54 PM
بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيينهيئة الأمر بالمعروف في الرياض تنهي استعدادها لإجازة اليوم الوطني
أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني بخطة ميدانية وتوعوية؛ بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.
ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة الرياض.
وتتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي وتوزيع مواد ومطبوعات الرئاسة العامة، وتوفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة مع بذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- وجّه بمتابعة العمل، وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية، للقيام بالواجب المنوط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية.
، هيئة الأمر بالمعروف في الرياض تنهي استعدادها لإجازة اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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