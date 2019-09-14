، بدء مكافحة الجراد في "الليث".. و"الغامدي" يحذر النحالين وأصحاب المواشي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا المواطنين إلى التعاون مع فرق الرش لحماية ثرواتهم الحيوانية

حذر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد بن جارالله الغامدي، من ظهور بقع دبا الجراد الصحراوي بمواقع محدودة حاليا بنطاق إشراف مكتب الوزارة بمحافظة الليث، وبدء أعمال المكافحة الفورية للقضاء عليه في مراحله الأولى؛ لضمان عدم انتشاره والقضاء على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، مهيباً بأصحاب المواشي والنحل بضرورة الابتعاد فورًا عن أي مواقع يُشاهد فيها دبا الجراد لاستهدافه من قبل فرق المكافحة.

ودعا المواطنين، إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم لإنجاح مهمة الرش، وإيقاف خطر الجراد بضرورة التجاوب مع نصائح الجهات المعنية، وإخلاء المناطق المشار إليها بشكل سريع، مضيفاً أن: "الثروة الحيوانية والنحل ثروة مهمة، لكن يجب أن يعرف المواطنون حجم الخطر وأن الضرر سيشمل الجميع إذا لم يستجيبوا لنقل نشاطهم، لأن الجراد سيأكل المحاصيل والثمار، فلا يجب أن ينظر المواطنون إلى الكلفة المؤقتة لنقل مواشيهم ونحلهم، بل إلى الفوائد الكبيرة المنتظرة والرش".

من جانبه أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة الليث، يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن "عمليات الرش ستكون بالسيارات وليس بالطائرات، لأن الوضع الحالي لا يستدعي ذلك، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار احتمال وجود مواشٍ وخلايا نحل ستصادف في الطريق".

وبدأت أعمال المكافحة مطلع الأسبوع الماضي، في مركزي "الشواق" و"الوسقة" ولاتزال عمليات المكافحة والاستكشاف مستمرة خلال الأيام المقبلة.