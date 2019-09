بعد وصف ما حدث بالإبادة الجماعية.. "الحياة الفطرية": توصلنا لمرتكبي "الصيد الجائر" بمحمية الوعول

دبي - بواسطة محمد فارس © Marka/UIG via Getty Images Botswana. Okavango Delta. Vumbura Camp. Safari. Gazelle. (Photo by: Marka/UIG via Getty Images)

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنها توصلت لمن قام بعملية الصيد الجائر بمحمية الوعول بحوطة بني تميم، والتي انتشرت مقاطعها خلال الأيام الماضية بمواقع التواصل. وأوضحت الهيئة أن المخالفة قام بها شخصان صباح الإثنين الماضي، باستخدام أسلحة نارية رشاشة، مشيرةً إلى أنه تم التعرف على هويتهما بعد متابعة من أفراد قوة حماية المناطق المحمية. Advertisements وأبانت وفقاً لـ"سبق" أن هذين الشخصين يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، وارتكبا من قبلُ مخالفات عدة لنظام المناطق المحمية، وصدرت بحقهما أحكام تراوحت بين الغرامة والسجن. وطالبت الهيئة بتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بسبب اللامبالاة تجاه الحياة الفطرية وتكرار مخالفتهما وتحديهما الأنظمة والتعليمات. وكان أحد المهتمين بالحياة الفطرية وصف ما حدث بأنه "إبادة جماعية" للوعول، مشيراً إلى أن هذه الوعول نادرة للغاية وهي من سلالة نقية في جبال طويق، مطالباً بتوقيع العقوبات الرادعة لئلا يتكرر هذا الأمر.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.