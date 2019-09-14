دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. واقعة المغامرين الثلاثة تثير الاستياء بالرياض.. والجهات المعنية تتحرك

تداول مغرِّدون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو أظهر ثلاثة شباب صعدوا إلى أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط صورة سيلفي.

وتُظهر اللقطات، صعود الشباب الثلاثة إلى أعلى الرافعة ببطء شديد وسط أجواء محفوفة بالمخاطر، حتى وصلوا إلى قمة الارتفاع الشاهق والتقطوا الصور.

وقالت معلومات، تحاول «عاجل» توثيقها، إنّ الجهات الأمنية في الرياض استدعت الشبان الثلاثة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لمنع تكرار هذه الممارسات الخطرة.

Advertisements

وأثارت اللقطات الكثير من ردود الأفعال، حيث انتقد النشطاء ما أقدم عليه الشباب الثلاثة، وتعريض حياتهم لهذا الخطر المروّع، في ظل غياب أي إجراءات سلامة ترافقهم.

وغرّد أحد النشطاء: «ثلاثة شباب مستهترين يصعدون في أعلى رافعة في الرياض ويصور سيلفي بدون أدوات السلامة مما لا يقدر الله يسبب كارثة محزنة»، فيما وصفهم آخرون بأنّهم «مغامرون».