«دوائي» تُطلق حملة «بصحتك أجمل» لكشف أضرار منتجات التجميل المغشوشة

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي «دوائي»، اليوم الأربعاء، الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة العامة عند استخدام أدوات التجميل، تحت شعار «بصحتك أجمل».

وتنطلق تلك الحملة تزامنًا مع فعاليات «يوم الصيدلي السعودي 2019م»، على مستوى مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، والعديد من الجامعات ومؤسسات المجتمع، مستهدفة التوعية بسلامة أدوات التجميل والطرق الصحيحة لاستخدامها، وكذلك المستحضرات الدوائية المستخدمة بهدف تجميلي.

وتُركز الحملة على التعريف بمستحضرات التجميل؛ من ناحية التركيب الكيميائي والأشكال الصيدلانية، كما تتطرق إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام مستحضرات التجميل المغشوشة، وكذلك أثر الاستخدام الخاطئ على صحة الأفراد والنظام الصحي بشكل عام. وتسعى الحملة أيضًا لتصحيح أهم المفاهيم الخاطئة في استخدام الأدوية بغرض تجميلي، إضافة إلى توضيح أهم الشائعات المتداولة حول مستحضرات التجميل واستخداماتها؛ لرفع الوعي العام لدى المجتمع.

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ويشارك في حملة «بصحتك أجمل» أكثر من 600 متطوع ومتطوعة، كما تتضمن نحو 100 فعالية على مستوى مناطق المملكة.

وفي شأن فعاليات «يوم الصيدلي»، أشار رئيس مجلس إدارة «جمعية دوائي» يوسف بن صالح العمري، في وقت سابق، إلى أن هذه الفعالية تستهدف نشر الوعي الدوائي، وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتمكين الشراكات المساهمة بدور فعال ومؤثر في حقل التثقيف الدوائي عن طريق الشراكة المجتمعية.

في الإطار ذاته، قال عضو المجلس التنفيذي، رئيس المركز الإعلامي بجمعية «دوائي» سفر آل مسروح : إن تدشين حملة «بصحتك أجمل» تزامنًا مع «يوم الصيدلي السعودي» في جميع مناطق المملكة، تأتي ضمن استراتيجية «بناء نموذج وطني رائد»، لافتًا إلى أن «جمعية دوائي» تسعى لإطلاق برامج تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في البرامج التنموية، وصولًا إلى مليون متطوع سنويًا، بما يُعزز برامج الصحة العامة.

