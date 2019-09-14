النائب العام يوجه أمرًا بالقبض على مطلق نار عرض حياة رضيع للخطر

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر قبض وإحضار بحق شخص عقب قيام وحدة الرصد بالنيابة العامة برصد مقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يحمل طفلًا رضيعًا ويطلق أعيرة نارية بالقرب من الطفل ويضع فوهة السلاح في فمه.

وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر، فقد وجه النائب العام بإكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.