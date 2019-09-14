الأهالي يطالبون بإنهاء تعثّر مركز صحي شرق البكيرية.. والصحة توضح الموقف

ناشد عدد من سكان شرق البكيرية بمنطقة القصيم، المسؤولين، سرعة إنجاز المشروع المتعثر للمركز الصحي، والذي كان مقررًا الانتهاء منه في 22/ 12/ 1436هـ؛ أي منذ 4 سنوات، إلا أنه تعثر دون أي تحرك يُذكر من مسؤولي وزارة الصحة.

وقال الأهالي لـ«عاجل» إنهم استبشروا بترسية مشروع مبنى حكومي للمركز الصحي بشرق البكيرية بدلاً من المبنى المستأجر سابقاً، والذي يخدم سكان شرق البكيرية؛ إلا أن المقاول المنفّذ تَوَقّف عن العمل؛ حسب قولهم.

‏وأشاروا إلى أنهم كانوا ينتظرون نقل المستوصف من المبنى المستأجر إلى المبنى الحكومي، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق المبنى المستأجر ودمج ملفاتهم مع مركز صحي حي الزهرة غرب البكيرية، الذي يكتظ بزحمة مراجعيه.

بدورها تواصلت «عاجل» مع متحدث صحة القصيم تركي المحارب، والذي أوضح بأن المركز تم دمجه ضمن المراكز الصحية المعتمد دمجها من قبل وزارة الصحة، وذلك لوجود ملاحظات على المبنى، حيث تم دمجه مع مركز صحي الزهرة، وهو مبنى حكومي، وتمديد ساعات العمل بمركز صحي الزهرة إلى 16 ساعة تسهيلاً على المستفيدين للحصول على الخدمات الصحية.

وأشار محارب، إلى أنه فيما يخص مشروع المركز الصحي الجاري إنشاؤه، فقد تم سحب المشروع من المقاول المنفذ، وجاري إعادة طرحه لاستكماله وفقاً للأنظمة المعمول بها.