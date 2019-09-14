السعودية اليوم / رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة يتفقد أعمال الإصحاح البيئي ويوجه بتكثيف أعمال المكافحة الحشري



أحد المسارحة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي آل منيف ،اليوم ، أعمال المكافحة الحشرية التي تنفذها البلدية بأحد المسارحة والمراكز والقرى التابعة لها.

واطلع رئيس البلدية خلال الجولة على أعمال المكافحة الحشرية في رش ومكافحة نواقل الأمراض في كافة أحياء المحافظة والقرى التابعة على فترات متعددة ، مؤكدًا أن البلدية تواصل تقديم جهودها في محاربة الحشرات على مدار الساعة وفق البرنامج المعد لذلك.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتفاعل مع البلدية والإبلاغ الفوري أو الاتصال في حالة وجود مخلفات من شأنها الإضرار بالصحة عبر رقم عمليات البلدية 940 أو الخدمات الإلكترونية الأخرى،

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17:59ت م

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