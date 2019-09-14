السعودية اليوم / مسؤول سودانى يلتقى وفدا فرنسيا من وزارتي التعاون الدولي والمساعدات الانسانية



الخرطوم 15 محرم. 440 ه الموافق14 سبتمبر 209 واس الخرطوم 15 محرم. 440 ه الموافق14 سبتمبر 209 واس التقى وكيل وزارة المالية السوداني الدكتور عبد المنعم محمد الطيب اليوم، الوفد الفرنسي الفني المشترك بين وزارتي التعاون الدولي و المساعدات الإنسانية الفرنسية برئاسة جان فرانسوا الذي يزور الخرطوم حالياً . وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة والكفيلة في المرحلة القادمة والتي تأتي في مجالات التعاون بين البلدين لا سيما المجال الاقتصادي والوقوف على أولويات السودان واحتياجاته في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى بحث التحضير لزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي للسودان في السادس عشر من الشهر الجاري . // انتهى // 17:28ت م 0091





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