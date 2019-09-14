شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع مثير والان مع التفاصيل
وجه النائب العام السعودي اليوم بالقاء القبض على على شخص ظهر في مقطع فيديو متادول وهو يطلق النار ورضيعه في يده.
وبحسب وسائل اعلام سعويدة: ”تضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرّمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل“.
وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه.
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