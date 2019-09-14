السعودية | البحرين تستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:14 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق - واس ادانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص .

وشددت وزارة خارجية البحرينية في بيان : على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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