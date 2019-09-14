وزير التعليم يكشف موعد تشغيل مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - واس

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسرعة افتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة على أن يبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441 هـ وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، كما وجه جميع الجهات المعنية في وزارة التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة بإنهاء كافة متطلبات وتجهيزات المدينة بحيث تتولى شركة تطوير للمباني استكمال تأمين كافة مستلزماتها.

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من جانب آخر استعرض وزير التعليم كافة المشاريع المتعثرة بمنطقة المدينة المنورة ووجه معاليه بإسنادها لشركة تطوير مع التوجيه العاجل بتشغيل مجمع “سالم بن معقل” ومجمع “الإمام الترمذي” ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام.

جاء ذلك خلال جولة معالي وزير التعليم التفقدية التي قام بها أمس لعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة التي شملت “مدينة طيبة للتربية الخاصة” الجديد بحي العزيزية وبعض المشاريع المدرسية الأخرى.

وشكر الدكتور آل الشيخ في ختام زيارته التفقدية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على ما يجده التعليم في المنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام.