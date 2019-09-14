اعتقال 223 عسكرياً في تركيا.. أردوغان يعزز القمع بسياسة الاشتباه

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن تركيا أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكرياً في الخدمة للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت محطة (تي.آر.تي خبر) إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم، وأن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

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وتتهم أنقرة فتح الله كولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو 2016. لكن كولن ينفي أي دور له في الأمر.

وفي إطار إجراءات مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل 3 سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفاً إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم، بحسب “رويترز”.

وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.