الان تتابع تعاون بين اتحاد الهجن وجامعات الطائف والملك سعود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وقع الاتحاد السعودي للهجن، وجامعة الطائف، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال رياضة سباقات الهجن بين الجامعة والاتحاد، وتبادل الخبرات، والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين، من خلال التنسيق والترتيب والاستعداد للبدء بإنشاء دورات ومشاركة الأبحاث مع الجامعة.

حيث وقع المذكرة من جانب الاتحاد رئيسه سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد،ومثل الجامعة مديرها المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، فيما اتفق الطرفان على دعم البرامج المجتمعية وإنشاء مبادرات متنوعة، وتقديم الدعم الإعلامي بمختلف وسائله لتغطية وإنجاح البرامج والمسابقات والفعاليات الخاصة بكل منهما، والاستفادة من البيانات المتاحة لدى الطرفين في إجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة بمجالات مذكرة التفاهم، مع التأكيد على الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.

كذلك اتفق الطرفان على التعاون للحفاظ على رياضة سباقات الهجن وتطويرها وتوفير بيئة مناسبة لممارستها، على أن يتولى الاتحاد تنظيم الدورات وترتيب مواعيدها ومواضيعها وإبلاغ الجامعة بذلك للاعتماد والتنسيق مع الجهات التنظيمية.

وحسب مذكرة التفاهم يبادر الطرفان بتقديم المعلومات والخبرات والاستشارات وتقديم الدورات الإعلامية وورش العمل، وإجراء الدراسات المسحية ودراسات الحالة ودراسات الجدوى، ودعم وتطوير الأبحاث والدراسات المرتبطة برياضة سباقات الهجن وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة لممارستها والمشاركة في المجاميع البحثية، وتطوير وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والتشغيلية في مجال رياضة سباقات الهجن، والاستفادة من مصادر التعلم لدى جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن.

Advertisements

إضافة للاستفادة من الكفاءات من منسوبي جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن وتسهيل التعاون بينهما، وتمكين الطلبة من حضور الورش والدورات التي يقيمها الاتحاد، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعالياته ومسابقاته، والاستفادة من المراكز الإعلامية التابعة للاتحاد وتجهيزاتها، مع استقبال الوفود من خارج المملكة وتعريفها بآثار الطائف ومعالمها، والتسويق الإعلامي للاتحاد، وترجمة المحتوى الإعلامي له، وتوظيف التقنيات الحديثة لعمل قاعدة بيانات بسلالات الهجن، وتوصيفها، وتحديد السلالات النادرة، وإكثارها.

واعتبر سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أن مذكرة التفاهم من شأنها المساهمة في إنجاح الفعاليات المختلفة لسباقات الهجن، خصوصا وأن جامعة الطائف لها إسهامات مقدرة ظهرت جليا في النسختين الماضيتين لمهرجان الهجن، وشارك طلابها في تغطية فعاليات النسخة الحالية بتميز. ولفت سموه إلى أن الفائدة المتبادلة ستكون كبيرة لكلا الطرفين.

من جهة اخرى و‎بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وقع الاتحاد السعودي الهجن، وجامعة الملك فيصل، اتفاقية تعاون لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والنهوض بمؤسسات المجتمع خصوصاً بما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي السعودي.

‎وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونيابة عن معالي معالي مدير الجامعه معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي سعادة الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، إلى تحقيق التعاون والتكامل في خدمة المجتمع؛ وتلبية تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والاستفادة من إمكانيات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لديه في مجال الدراسات والبحوث والتدريب والاستشارات، وعقد الندوات وورش العمل في مجال اهتمامات الاتحاد السعودي لسباقات الهجن بما يساهم في تطوير قدرات منسوبيهم في ضوء الإمكانات المتاحة لدى الاتحاد، وبما لا يخل بسير العملية الأكاديمية أو العمليات التشغيلية لدى الطرف الثاني، إضافة إلى تعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، وإشراك الطرفين في المجالس واللجان التي تخدم كلاً منهما.

‎وحسب الاتفاقية يوفر الاتحاد المعطيات والمعلومات الخاصة بالهجن المشاركة في السباقات ودعم الفرق الطبية المشاركة في انجاز مهامها، والدعم لتأسيس وتشغيل معمل متخصص يخدم بشكل خاص تحليل المنشطات في الهجن وإجراء كافة الفحوصات الطبية المتخصصة لتشخيص الأمراض الوراثية واختبار النسب والتحقيق من الهوية للحيوان وكذلك تحديد الجنس، كما يوفر المواد اللازمة لتشغيل المختبر بشكل فعال ومتواصل، مع المشاركة في الإعداد للدورات وورش العمل الثقافية المتخصصة لمربي الهجن في المملكة.

‎فيما تلتزم الجامعة، بتقديم الاستشارات الطبية والاشراف الطبي الكامل على سباقات الهجن المختلفة وتقديم الدعم الطبي كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة لديها وبما لا يخل بحسن سير العملية الأكاديمية ووفق اللوائح والنظم المعمول بها.

‎وأكد سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن اتفاقية التعاون تصب في مصلحة رياضة الهجن لما للجامعة من إمكانات أكاديمية وعلمية تسهم في تقديم الدعم اللازم عبر برامج تعليمية وتثقيفية مختلفة ومتنوعة من شأنها أن تفيد في الحفاظ على الموروث الشعبي، مبينا أن التعاون بين الطرفين سيكون مفيدا للغاية من كل النواحي.