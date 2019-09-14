شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار وعرض حياة رضيع للخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر قبض وإحضار بحق شخص، بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يحمل طفلا رضيعا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

وأضافت النيابة العامة أن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر، ووجه النائب باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.