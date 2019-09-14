السعودية | فيديو يجمع عم الطفل السعودي المخنوق بقاتله وهذا ما جرى

شكرا لقرائتكم فيديو يجمع عم الطفل السعودي المخنوق بقاتله وهذا ما جرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت منصات التواصل الاجتماعي، السبت، زيارة عابد الحارثي، عم الطفل معتز، الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين الماضي، على يد زميله.

وظهر عم معتز بجانب الطفل قاتل ابن شقيقه، وقال مشيراً إليه: "هذا ولدنا أشوف فيه معتز وولدكم ولدنا، وإن شاء الله نشوفه في مكانة عالية الله يرضى عليكم"، فيما رد مصور الفيديو: "الله يحييك يا أبو سعد غمرتنا بزيارتك وأنتم أهل الكرم".

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وكان خويتم الحارثي، والد الطفل المخنوق، قد عفا الاثنين الماضي، عن الطالب الذي تسبب بوفاة ابنه.

وجاء إعلان العفو بعد أن وارى معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، الثلاثاء الماضي.

واعتبر خويتم أن وفاة ابنه لم تكن عمداً بل كانت قضاء وقدرا.