، توقيف مواطن أربعيني حاول دهس رجل أمن بنقطة تفتيش بالطائف ،

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أوقفت الشرطة في الطائف أربعينياً، حاول دهس رجل أمن عند إحدى النقاط التفتيشية، وتمكّن من الهرب وتعرضت مركبته للانقلاب.
وتم توقيفه، وعُثِر في مركبته على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، وكان في حالة غير طبيعية، وتحت تأثير المسكر.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": فوجئ قائد مركبة دون لوحات أمامية وخلفية، يرافقه شخص، بنقطة تفتيش أمنية تمارس مهامها في أحد شوارع الطائف الرئيسة، وحاول تجاوز النقطة رافضاً التوقف، إلا أن دورية أمنية كانت خلفه بالصدفة، فاعتقد وقتها بأنه محاصر، مما دفعه لاعتلاء الرصيف المحاذي بمركبته ومحاولته دهس رجل أمن ثم تمكن من الهرب.
وأضافت: بعدما أثار الشكوك حوله عندما انحدر مع منطقة ترابية مجاورة لنقطة التفتيش وانقلبت مركبتهم، تمت مباشرة الحالة أمنياً، وتم العثور في المركبة على شخصين سعوديين بحالة غير طبيعية ودون إثباتات رسمية.
وأردفت المصادر: استدعى رجال الأمن طلب الهلال الأحمر ونقل الشخص المصاب لمجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.
وقد خضعت المركبة للتفتيش وعُثِر داخلها على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، فيما سُلمت الحالة للشرطة، وتم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف.
وعلمت "الخليج 365" أن قائد المركبة في الأربعينات من عمره، وهو مطلوب على ذمة عدة قضايا من بينها قضية للمخدرات، كما أنه مطلوب لجهات حكومية.
توقيف مواطن أربعيني حاول دهس رجل أمن بنقطة تفتيش بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-09-14
أوقفت الشرطة في الطائف أربعينياً، حاول دهس رجل أمن عند إحدى النقاط التفتيشية، وتمكّن من الهرب وتعرضت مركبته للانقلاب.
وتم توقيفه، وعُثِر في مركبته على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، وكان في حالة غير طبيعية، وتحت تأثير المسكر.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": فوجئ قائد مركبة دون لوحات أمامية وخلفية، يرافقه شخص، بنقطة تفتيش أمنية تمارس مهامها في أحد شوارع الطائف الرئيسة، وحاول تجاوز النقطة رافضاً التوقف، إلا أن دورية أمنية كانت خلفه بالصدفة، فاعتقد وقتها بأنه محاصر، مما دفعه لاعتلاء الرصيف المحاذي بمركبته ومحاولته دهس رجل أمن ثم تمكن من الهرب.
وأضافت: بعدما أثار الشكوك حوله عندما انحدر مع منطقة ترابية مجاورة لنقطة التفتيش وانقلبت مركبتهم، تمت مباشرة الحالة أمنياً، وتم العثور في المركبة على شخصين سعوديين بحالة غير طبيعية ودون إثباتات رسمية.
وأردفت المصادر: استدعى رجال الأمن طلب الهلال الأحمر ونقل الشخص المصاب لمجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.
وقد خضعت المركبة للتفتيش وعُثِر داخلها على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، فيما سُلمت الحالة للشرطة، وتم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف.
وعلمت "الخليج 365" أن قائد المركبة في الأربعينات من عمره، وهو مطلوب على ذمة عدة قضايا من بينها قضية للمخدرات، كما أنه مطلوب لجهات حكومية.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
05:21 PM
العثور في مركبته على حبوب مخدرة.. مطلوب في عدة قضايا
أوقفت الشرطة في الطائف أربعينياً، حاول دهس رجل أمن عند إحدى النقاط التفتيشية، وتمكّن من الهرب وتعرضت مركبته للانقلاب.
وتم توقيفه، وعُثِر في مركبته على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، وكان في حالة غير طبيعية، وتحت تأثير المسكر.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": فوجئ قائد مركبة دون لوحات أمامية وخلفية، يرافقه شخص، بنقطة تفتيش أمنية تمارس مهامها في أحد شوارع الطائف الرئيسة، وحاول تجاوز النقطة رافضاً التوقف، إلا أن دورية أمنية كانت خلفه بالصدفة، فاعتقد وقتها بأنه محاصر، مما دفعه لاعتلاء الرصيف المحاذي بمركبته ومحاولته دهس رجل أمن ثم تمكن من الهرب.
وأضافت: بعدما أثار الشكوك حوله عندما انحدر مع منطقة ترابية مجاورة لنقطة التفتيش وانقلبت مركبتهم، تمت مباشرة الحالة أمنياً، وتم العثور في المركبة على شخصين سعوديين بحالة غير طبيعية ودون إثباتات رسمية.
وأردفت المصادر: استدعى رجال الأمن طلب الهلال الأحمر ونقل الشخص المصاب لمجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.
وقد خضعت المركبة للتفتيش وعُثِر داخلها على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، فيما سُلمت الحالة للشرطة، وتم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف.
وعلمت "الخليج 365" أن قائد المركبة في الأربعينات من عمره، وهو مطلوب على ذمة عدة قضايا من بينها قضية للمخدرات، كما أنه مطلوب لجهات حكومية.
، توقيف مواطن أربعيني حاول دهس رجل أمن بنقطة تفتيش بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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