، البحرين تستنكر الاعتداء على معملين تابعين لأرامكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد الإرهاب

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وشددت وزارة خارجية البحرينية في بيان على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.

كما أكدت تأييدها فيما تبذله من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.