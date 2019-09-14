الحياة الفطرية تكشف حقائق جديدة حول تعديات محمية الوعول

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تفاصيل المقاطع المتداولة لصيد جائر لعدد من “الوعول” بمحمية حوطة بني تميم.

وحسب “سبق” قالت الهيئة: ” أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1441هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين”.

وتابعت: “بعد متابعتهما، وتقفي آثارهما من قِبل أفراد قوة حماية المناطق المحمية، تم التعرف على هويتَيْهما، وتبين أنهما يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، ولهما سوابق عديدة ومخالفات لنظام المناطق المحمية”.

وعبرت الهيئة عن أملها بأن تطبَّق بحق المخالفَيْن العقوبات الرادعة؛ لما أقدما عليه من مخالفات وتجاوزات متكررة خاصة في ظل تحديهما الأنظمة والتعليمات.