«البنوك السعودية» تحدد ضوابط فتح الحسابات المصرفية للمواطنين

أعلنت «البنوك السعودية»، اليوم السبت، عن ضوابط فتح الحسابات البنكية للكفيف والأمي، محددة 3 شروط للحصول على الخدمات المصرفية.

وقالت «البنوك السعودية»، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والإنترنت)، بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات.

وأضافت البنوك: يقدم كل من الكفيف والأمي قارئًا لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية، وبالغًا لسن الـ15، قادرًا على القراءة، وشاهدًا على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية، بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.

وأوضحت البنوك أنه في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي)، الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره؛ فيتم تعرفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمات العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الرفع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات)، بما يوضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه.

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واختتمت «البنوك» الضوابط قائلة: على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختمًا شخصيًا كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أي منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع، فإنه يُسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناء على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته.

وحول القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين في المملكة، قالت «البنوك السعودية»: تُفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقُصَر.

وأضافت: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين السعوديين المعفيين من الصورة الشخصية، لا يُسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها، أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق المؤسسة.