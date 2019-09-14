مقطع فيديو من قلب بقيق بعد الهجوم الحوثي على معملين لـ«أرامكو»

أكد مراسل قناة «الإخبارية»، أن الحركة في محافظة بقيق طبيعية، بعد السيطرة على الحريقين اللذين نشبا في معملين تابعين لشركة «أرامكو»، مشيرًا إلى تصاعد بعض الأدخنة التي تأتي بعد عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وتواجد رجال الأمن في المدينة، حسب الخطط الموضوعة في التعامل مع مثل هذه الحالات في بقيق أو أي محافظات أخرى في المملكة العربية السعودية.

وعقدت لجنة الطوارئ في شركة أرامكو، والأجهزة المعنية اجتماعًا صباح اليوم، للتعامل مع أي تطورات قد تحدث نتيجة الحادث.

وسيطرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.