السفير الأمريكي بالسعودية يدين الهجوم على معملين نفط لـ«أرامكو»

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة، الهجمات التي نفذتها اليوم السبت، طائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط السعودية «أرامكو»، في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال السفير الأمريكي في السعودية السفير جون أبي زيد، إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرّض المدنيين للخطر «تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة».

وسيطرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.