القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من الذهاب إلى منطقتين

طالبت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت، من المواطنين المتواجدين بالمدينة، بعدم التوجه إلى منطقتين، بسبب الاحتجاجات.

وذكرت القنصلية –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنها تود لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة «تشون كوان أو» و«فورترس هيل»، نظراً لانطلاق مظاهرات واشتباكات بتلك المناطق اليوم.

وتدخلت شرطة هونج كونج، مستخدمة الهراوات، اليوم، لفض مشاجرات بين متظاهرين مؤيدين للصين وآخرين معترضين على تدخل بكين في شؤون هونج كونج.

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، تعهدت أمس الجمعة، بالتركيز على الإسكان وفرص العمل في محاولة لإنهاء التوتر في المدينة.

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وأوضحت عبر صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أنها تسببت في فوضى لا تغتفر بإشعال الأزمة، وأنها كانت ستستقيل لو أنها تملك الخيار، معلنة أن حكومتها ستزيد المعروض من وحدات الإسكان في المدينة الخاضعة لحكم الصين.

وأكدت أن «الإسكان ووسائل العيش أولويات رئيسية، ستعزز الحكومة إجراءات توفير وحدات سكنية».

وتتواصل الاحتجاجات منذ عدة أشهر بهونج كونج، اعتراضًا على مشروع قانون بتسليم المشتبه فيهم إلى الصين، ورغم أن زعيمة هونج كونج سحبت مشروع القانون إلا أن المظاهرات تواصلت بسبب البطالة وارتفاع إيجارات المساكن.