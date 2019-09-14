بالفيديو.. خويتم الحارثي يزور قاتل ابنه في منزله

زار والد الطفل الذي توفي خلال مشاجرة داخل مدرسة بالرياض، منزل قاتل ابنه في منزله، عقب تنازله عن حقه والدّية لوجه الله تعالى.

ووثق مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة خويتم الحارثي والد الطالب معتز الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض.

وقال شقيق الحارثي الأكبر، وهو يجلس بجوار الطالب سعود الذي تسبب في وفاة ابن شقيقه معتز، «إنه ابننا وابنكم».

وجاء صوت من خلف الكاميرا يقول «الله يحييك يا أبا سعد.. غمرتنا بزيارتك إلى سعود، وأنتم أهل الكرم، وما فعلته من العفو نتمنى أن تحتذى به القبائل».

من جانبه، كرر عم الطفل القتيل وهو يشير إلى سعود: «هذا ولدنا.. الله يحفظه لكم»، مشيرًا إلى أنه ليس أطيب من أبو معتز ولكنه الأكبر والمتحدث بأمور العائلة.

Advertisements

وكان خويتم الحارثي، عفا عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز، وجاء العفو عقب مواراة ابنه الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.

وأوضح الحارثي –وفقاً للعربية- أنه توجه إلى مقر الشرطة ليسجل طلبه في العفو عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه بأسرع وقت ممكن ليكون عند والدته ومدرسته، مؤكداً أن عفوه هو لوجه الله.

كما قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد الوهيبي، يرافقه وفد من منسوبي التعليم، بتقديم التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي، ونقل لأسرته تعازي أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم، مؤكداً مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم.