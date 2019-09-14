رئيس البرلمان العربي: موقف خادم الحرمين من قضية فلسطين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن الموقف الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين تجاه الأطماع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ودعوته لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته، ويدعوه للتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع لإلزام إسرائيل بوقف سياستها التوسعية المرفوضة، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وثمن رئيس البرلمان العربي، موقف الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتصديه للتصريحات العُدوانية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة 1967 وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات القادمة.

وأشاد الدكتور السلمي بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على المستويات كافة، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمنًا الدور القيادي والمحوري والمسؤولية التاريخية للمملكة تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين والقدس، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.

يذكر أنه سيعقد غدًا الأحد في مدينة جدة، اجتماعًا طارئًا لمنظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بضم المستوطنات وغور الأردن حال فوزه بالانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.