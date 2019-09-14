أمطار متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر 3 مناطق بعد ظهر اليوم السبت، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وقالت هيئة الأرصاد، في تنبيهات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الباحة - العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي – قلوة» بمنطقة الباحة، تتأثر في الـ12 من مساء اليوم وحتى السابعة من اليوم نفسه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن «أبها - أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيده - ظهران الجنوب – محايل»، بمنطقة عسير، تتأثر في الـ12 من مساء اليوم وحتى الثامنة من اليوم نفسه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن «أحد المسارحة - الدائر - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي - صامطة - فيفا – هروب»، بمنطقة جازان، تتأثر في الـ12 من مساء اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.