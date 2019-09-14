السعودية اليوم / عودة 329 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري



القاهرة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

عاد نحو 329 مصرياً من ليبيا عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية.

وأفاد مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة في تصريح له اليوم، بأن 277 من النازحين المصريين وصلوا بشكل شرعي، و52 آخرين وصلوا بصورة غير شرعي، مشيراً إلى أنه تم انهاء إجراءات سفر 1103 أشخاص إلى الأراضي الليبية، بينهم 104 مصرياً و999 ليبياً .

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16:22ت م

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