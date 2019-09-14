السعودية اليوم / لقاء قيادات التعليم الجامعي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يبحث 90 مبادرة وبرنامج عمل

المدينة المنورة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م واسناقش لقاء قيادات التعليم الجامعي للعام الجامعي 1441هـ الذي استضافته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، أمس ، حوالي 90 مبادرة وبرنامج عمل وذلك ضمن جهود وآليات إسهام قطاع الجامعات والبحث والابتكار بوزارة التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وألقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كلمة خلال اللقاء أكد فيها دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المالي والمعنوي للتعليم الجامعي لتحقيق أهدافه علمياً وبحثياً ومجتمعيا ، وقال : إن الوزارة تتجه إلى دعم مؤسسي للجامعات وبعض المشاريع الموجهة نحو الحاجات الوطنية ، مبيناً أنه سيتم توفير البيانات والتقارير والتحليلات اللازمة لخلق استراتيجيات بحثية تمكن الجامعات من التمايز فيما بينها ومعرفة حاجاتها وتوجيه الدعم المناسب لإيجاد قيمة حقيقية للبحوث والابتكارات .وأضاف معاليه : إن الوزارة بكافة قطاعاتها تتجه بخطوات متسارعة نحو أتمته عملياتها منها بوابة القبول الموحد ومنصة "مؤهل" ومنظومة "جامعة" ، مؤكدًا على أن ذلك يعد حاجة مُلحّة وآنية ، مشيراً إلى أهمية الترشيد في بعض التخصصات التي لم يعد لها حاجة في سوق العمل واستبدالها بأخرى مطلوبة .وأكد وزير التعليم أن الوزارة تسعى إلى وضع آليات ومنصات لربط البحوث والابتكارات في الجامعات بالشركاء والممكنين والتأكد من ارتباط دورة "خلق القيمة" التي تمهد لتحول القيمة الفكرية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية ، لافتًا النظر إلى أن الجامعة مؤسسة اجتماعية كما هي مؤسسة تعليمية ودور الجامعات في الخدمة المجتمعية أساس ويندرج ضمن معايير التصنيفات العالمية للجامعات ، منوهاً بالجامعات التي لمعت في تصنيف شانغهاي للجامعات ARWU لعام 2019م ، آملاً أن يكون العدد أكبر والمراكز متقدمة أكثر في التصنيفات القادمة .وشدد الدكتور آل الشيخ على أهمية أن تكون صناديق الدعم داخل الجامعات محوكمة ماليًا وقانونيًا ، موضحًا أن من ملامح الجودة في العمل المؤسسي هو السعي الدؤوب إلى التخلص من السلبيات التي تعزز الضعف ، مفيدًا أن الجامعات تمثل الجسر الأخير والأهم لعبور الطلاب والطالبات ليس إلى سوق العمل فحسب بل إلى الحياة بأكملها ، مشيدًا بما حظي به الطالب الجامعي من استقبال مع بدء العام الجديد من قبل مدراء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس .وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعي أن الجامعات متباينة في طاقاتها وقدراتها بالرغم أن الجميع يتوسم أن تكون مخرجات جميع الجامعات تنافسية دوليًا ، مبينا أن كليات التربية تعد المرتكز الأساس لمعلم المستقبل والوزارة تثق في قدرة الجامعات على إنتاج المعلم الأنموذج ، مؤكداً أن تقييم أداء الطلاب الجامعيين مفصل هام في جودة المخرجات كما أن جودة التعليم مرهونة في أهم أركانها إلى التقويم الموضوعي الصادق الذي يقيس نواتج التعلم المفترض قياسها .// يتبع //16:18ت م0072

عام / لقاء قيادات التعليم الجامعي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يبحث 90 مبادرة وبرنامج عمل / إضافة أولى واخيرة

وشدد معالي وزير التعليم على أن التعليم العام والجامعي هما الميدان الأول لإعداد الرياضيين حيث إنه لن يكون مستوى الرياضة عاليًا مالم تكون البدايات جيدة وجادة، والجامعات تعد الحاضنة الأهم لهذه البدايات ، مبيناً أن لدى الوزارة مبادرات للجامعات الحكومية في برنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبرنامج تنمية القدرات البشرية ، متوقعًا إحداث نقلة نوعية في الجوانب التي تتناولها بالإضافة إلى المبادرات التي ستعمل عليها الجامعات مستقبلاً .

وسعى اللقاء الذي أقيم برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار ومديري الجامعات ، إلى تعزيز وتطوير أداء التعليم الجامعي ورفع مستوى مخرجاته وتمكين منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال وتنمية إمكانات المكتبة الرقمية لتصبح مركزاً لمصادر المعلومات وتطوير الرياضة الجامعية لتتواءم مع أفضل الممارسات عالميًا .

من جانب آخر قدم وكيل التعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف خلال ورشة العمل عرضًا تضمن مبادرات وكالة التعليم العالي والبالغ عددها 27 مبادرة تشتمل على برامج منها تعزيز الشخصية الوطنية وتنفيذ مستهدفات الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص وبرامج كليات المجتمع وآليات تطويرها مهنيًا وتطوير كليات التربية وبرنامج إعداد المعلم وملفات التحول الرقمي لدعم أداء الجامعات وبرامج التعليم عن بعد ومواءمة مخرجات التعليم الجامعي لاحتياجات سوق العمل ، كما استعرض وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي مستقبل البحث والابتكار ، موضحًا بأن مبادرات وكالة البحث والابتكار تتضمن 31 مبادرة وبرنامج عمل ترتكز على 4 محاور هي تعزيز التوجهات الوطنية وتطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات والربط بالصناعة والقطاع الخاص وخدمة المجتمع البحثي والريادي وصانع القرار .

وقدم المشرف العام على المكتبة الرقمية الدكتور محمد عداس عرضًا كشف فيها عن مبادرات المكتبة ودورها في دعم التعليم الجامعي ، مشيرًا إلى أن مبادرات المكتبة الرقمية تشتمل على 10 مبادرات تتضمن تزويد الجامعات ببيانات الاستخدام الإحصائية لتحسين آلية العمليات التعليمية والبحثية وإدارة الاشتراك في مصادر المعرفة الرقمية وإتاحتها وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة لتفعيل الاستفادة من المصادر المعرفية وتعزيز البحث العلمي .

عقب ذلك قدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني عرضًا عن مستقبل الرياضة الجامعية واستراتيجية الاتحاد الجديدة التي تتضمن 16 مبادرة لتطوير البنية التحتية والبحوث والدراسات في هذا المجال وتحسين مشاركات الاتحاد في المسابقات المحلية والدولية وتمكين الاستثمار والرعاية بالإضافة إلى إعداد القدوة الرياضية الوطنية وتمكين القيادات التدريبية الرياضية .

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