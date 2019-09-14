السعودية اليوم / جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد



بريدة 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت جامعة القصيم مُمثلة في مركز تنمية القيادات والقدرات ، البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد من الجنسين في الجامعة ، والذي أقيم على مدار خمسة أيام في الفترة من يوم الأحد ٩ ـ ١٣ / ١ / ١٤٤١هـ ، حيث تناول البرنامج عددًا من الموضوعات التي تهم عضو هيئة التدريس للتعرف عليها .

من جهته، أوضح المشرف العام على مركز تنمية القيادات والقدرات الدكتور منيع بن محمد المنيع ، أن هذا البرنامج التدريبي هدف إلى تعزيز وعي أعضاء هيئة التدريس برؤية الجامعة التطويرية، وخطتها نحو العالمية، وإتقان المهارات التدريسية اللازمة لإدارة عمليتي التعلم والتعليم بالجامعة، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف والمفاهيم والنظريات التربوية، واستخدام التقنيات الجديدة في مجال البحث العلمي لتمكينهم من الإسهام في العمليات البحثية ومشروعاتها .

وأشار إلى أن عدد المتدربين الذين شاركوا في البرنامج بلغ (50) متدربًا ومتدربة ، مبينا أن البرنامج ركز على إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد باستخدام المستحدثات في مجال التعلم والتعليم، من خلال تجهيز القاعات التدريبية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ، كما استعان المركز بأساتذة ومدربين محترفين من داخل الجامعة على مدار خمسة أيام، كما شارك في تنفيذ البرنامج مجموعة محترفة من منسقي مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة، لتنفيذ البرنامج على نحو متوازن، وذلك بتوجيه ومتابعة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة ، مؤكدا على أن البرنامج قد تم تنفيذه باستخدام العديد من الأساليب التدريبية المتطورة مما أفاد في تطوير أداء المتدربين بشكل ملحوظ .

// انتهى //

15:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.