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2019-09-14 العمل تطلب معلومات عن مطلق النار بجانب طفل رضيع متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت قيام أحد أولياء الأمور بإطلاق النار أثناء حمله لطفل رضيع. وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في تويتر”، نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919. ونشر أبا الخيل أيضا صورة للشخص وظهر خلالها يحمل طفلاً رضيعاً وفي يده الأخرى سلاح ناري؛ مُعرضاً حياة الطفل الرضيع للخطر.







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