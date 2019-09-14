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السفير الأمريكي: ندين بشدة الهجوم على منشأتي نفط بقيق وهجرة خريص
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض جون أبي زيد عن إدانة واشنطن للهجوم الإرهابي الذي استهدف بقيق وهجرة خريص.
وقال السفير جون أبي زيد في تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في “تويتر”: “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص”.
وأضاف “أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تُعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستُفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة”.
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