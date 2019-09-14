هل يؤثر القرض العقاري المدعوم على دعم حساب المواطن ؟

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن القرض العقاري المدعوم، لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد، مع ضرورة الإفصاح عن إجمالي الدخل.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد تلقى سؤالاً من أحد المستفيدين جاء فيه: “هل يؤثر القرض العقاري على الدعم المقدم من حساب متابعات الخليج 365؟”.

وردّ حساب خدمة العملاء في البرنامج بالقول: “لا يؤثر ذلك على دعم حساب متابعات الخليج 365، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة”.

التسجيل مستمر

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل.

وحث برنامج حساب متابعات الخليج 365، المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.