Google Graveyard.. أول مقبرة إلكترونية على الإنترنت

2019-09-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

غيرت شركة جوجل مفهوم المقبرة التقليدي إلى مفهوم جديد بعد تدشينها “المقبرة الإلكترونية”، التي وضعت فيها الشركة كل خدماتها ومنتجاتها التي أوقفتها، مع شرح وصفي لكل منتج وخدمة ومتى بدأ ومتى انتهى.

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وأوضحت جوجل في موقع “المقبرة الإلكترونية” أن عدد الخدمات التي أوقفتها 158 منتجاً، بلغ متوسط حياتها 4 سنوات، مع توضيح عدد المنتجات التي أوقفتها كل عام بدءاً من العام 2006.

ويمكن الاطلاع على المنتجات والخدمات التي أوقفتها جوجل من خلال زيارة الرابط الإلكتروني (هنا).