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تغريدة جديدة لوالد الطالب معتز: أبرأ إلى الله مما يحدث
أكد أن عفوه عن قاتل ابنه كان لوجه الله
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبرأ متابعات الخليج 365 خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب معتز ضحية المشاجرة مع زملائه داخل إحدى المدارس في الرياض، مِمّن يتداول رقم حسابه البنكي ويطلب تقديم المساعدة له.
وأكد الحارثي أن ما يحدث هو اجتهادات من بعض الأصدقاء، مضيفاً أنه عفا عن قاتل ابنه لوجه الله.
وقال الحارثي في تغريدة عبر حسابه في تويتر “أنا أبو معتز وأنا بريء من أيّ شخص يرسل رقم حساب بنكي أو مطالبات مالية لأني عفوت لوجه الله”.
وأضاف: “هناك اجتهادات من بعض الأصدقاء في توضيح الحالة المادية، وأنا أرفض ذلك تماماً”.
الجدير بالذكر أن عدداً من مُحبي الخير تداولوا أرقام الحسابات البنكية للمواطن خويتم الحارثي والد “معتز” بطريقةٍ غير قانونية، وطالبوا بتقديم المساعدة له نظراً لظروفه المادية وتقديراً لموقفه الإنساني نظير عفوه عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.
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