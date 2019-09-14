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تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

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2019-09-14

تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران ، ونشاط في الرياح السطحية ، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ طقساً رطباً مع فرصة لتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، كما تكون الرياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.




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