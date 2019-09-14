2019-09-14

بعد الهجوم الإرهابي الآثم.. ماذا تعرف عن مدينة بقيق وأكبر حقل نفط بالعالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

على الرغم من الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، إلا أن صادرات النفط والعمل في المواقع التي تم استهدافها لم تتأثر.

وتقع مدينة بقيق في المنطقة الشرقية على دائرة عرض 25 درجة، 56 دقيقة شمالاً، وخط طول 50 درجة، 41 دقيقة شرقاً. وتبلغ مساحتها 320 كم2.

كانت مدينة بقيق قبل وجود النفط فيها تسمى “بعلاة أبا القعدان” وبعد اكتشاف النفط فيها عن طريق شركة أرامكو سميت “بقيق”.

تبعد مدينة بقيق حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام، وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة وتمتاز بموقعها المتوسط بين الدمام والأحساء.

وتكمن أهميتها في وجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة الزيت. عمرها أقل من نصف قرن، خططها القائمون على شركة أرامكو آنذاك لتكون مقراً للعاملين في الشركة.

سبب التسمية

سبب تسمية (بقيق) يعود إلى وجود منطقة تسمى (بقة) إلى الشمال من مدينة بقيق الحالية، هذه المنطقة عبارة عن منبع ماء، وعندما تحضر في هذه المنطقة يبق الماء أي ينبع، لذا سميت (بقة) وهذه المنطقة موجودة إلى الآن.

تعتبر بقيق من أكبر حقول الزيت في العالم، كان أول إنتاج لبئر بقيق ما قرابته 9720 برميل في اليوم.

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تبعد عن الخليج العربي 27 كم، وتسمى المنطقة بالقرية، وهي منطقة تابعة لشركة أرامكو السعودية التي وفرت بها كل مستلزمات الراحة والترفيه.

ويوجد بها محطة سكة حديد يصل القطار مدينة الدمام بالرياض مروراً بأبقيق والأحساء، وفيها مستشفى حكومي يتسع 30 سريراً ومستوصفين حكوميين وثلاث مستوصفات خاصة.

أما بالنسبة للنهضة التعليمية فيوجد بها مدارس للبنين للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدينة والهجر التابعة لها بالإضافة إلى مركز الإشراف التربوي والمفوضية الكشفية والمكتبة العامة التي افتتحها مدير إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، كما يوجد مدارس للبنات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى مركز الإشراف التربوي النسائي، كما يوجد بها مدرستين لتحفيظ القرآن الكريم الإبتدائي والمتوسط، ويوجد بها مدارس لمكافحة الأمية ذكوراً وإناثاً.

حقل نفط بقيق

حقل بقيق هو حقل نفط يقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تم اكتشافه في عام 1940، من قبل شركة أرامكو .

بدأ إنتاج النفط في عام 1940. ويضم حقل بقيق أكبر مرافق معالجة الزيت في السعودية. إضافة لأكبر معمل لتركيز الزيت في العالم.

كما تزيد طاقة الحقل الإنتاجية على 7 ملايين برميل من الزيت يوميا. ويتم في معامل بقيق معالجة 70% إنتاج أرامكو، والذي يمثل 6% من إجمالي الاستهلاك اليومي العالمي للطاقة النفطية.

وبقدر إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في حقل نفط بقيق بحوالي 22.5 مليار برميل (3020 × 10 6 طن)، ويتركز الإنتاج على 400،000 برميل يوميا (64،000 م3/يوميا).