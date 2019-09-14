2019-09-14

من هو فارس بن حزام مدير قناة الإخبارية الجديد؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، قراراً بالأمس، بتعيين فارس بن حزام مديراً عاماً لقناة الإخبارية.

وسيتولى فارس بن حزام كافة المهام الإدارية والتنظيمية وكذلك المسؤولية عن قسم الأخبار في قناة الإخبارية.

من هو فارس بن حزام؟

فارس بن حزام المدير الجديد لقناة الإخبارية كاتب وصحفي سعودي له تجارب كبيرة وناجحة في مجال الإعلام في المملكة والعالم العربي.

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يتمتع فارس بن حزام بخبرات واسعة في مجال الصحافة والإعلام، حيث سبق له أن تولى مهمة مدير تحرير قناة العربية في العام 2015م.

بحوث وكتابات بارزة

فارس بن حزام له الكثير من البحوث والكتابات السعودية البارزة التي غزا من خلالها الكثير من القلوب والعقول لما قدمه من أسلوب مميز وراقٍ، وقد تدرج في العديد من المناصب الإعلامية المختلفة والتي أهلته لاختياره مديراً لقناة الإخبارية.