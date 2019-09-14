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2019-09-14 قرقاش يدافع عن مدير قناة العربية: من ألمع الإعلاميين العرب متابعات الخليج 365 - الرياض أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الإمارات للشؤون الخارجية، بالدور الذي تقوم به قناة “العربية”، والذي وصفه بالمهنية والموضوعية. Advertisements وقال قرقاش عبر حسابه في تويتر: “المهنية والموضوعية والموقف الوطني العاقل، كلمة حق في قناة العربية وفي الأستاذ عبدالرحمن الراشد”. وأضاف الدكتور أنور قرقاش “الراشد في تقديري من ألمع الإعلاميين العرب”.







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