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القنصلية في هونج كونج لـ المواطنين: تجنبوا هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج تنبيهاً عبر حسابها على موقع تويتر للمواطنين.
وأهابت القنصلية بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (تشون كوان أو) و(فورترس هيل) Tseung Kwan O, Fortress Hill.
وأضافت القنصلية أن التنبيه جاء نظراً لانطلاق مظاهرات واشتباكات بتلك المناطق اليوم السبت 14 سبتمبر.
وتشهد هونج كونج منذ أشهر العديد من المظاهرات والاحتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين.
احتجاجات هونغ كونغ لمناهضة مشروع قانون تسليم المجرمين 2019 هي سلسلة من المظاهرات انفجرت في 28 أبريل 2019 في هونغ كونغ ومدن أخرى في جميع أنحاء العالم، تطالب بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونج كونج، وذلك خشية أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح للبر الرئيسي الصيني بالتدخل في النظام القانوني المستقل لهونج كونج المتمتعة بحكم ذاتي جزئي، مما يهدد الخصوصية القانونية للمدينة وأمنها الشخصي.
بدأت شرارة المظاهرات منذ تطبيق التعديل في فبراير 2019 لتنفجر بعد تنظيم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان أكبر عدد من المشاركين.
في 9 يونيو 2019، ووفقا للجبهة كان هناك 1.03 مليون متظاهر، في حين ذكرت شرطة هونغ كونغ أن المتظاهرين كانوا 240،000 شخصا فقط. وقد ساعدت المجتمعات في شتات هونغ كونغ في حشد تجمعات ومظاهرات لدعم القضية.
حصلت الاحتجاجات على اهتمام عالمي، في كل الصفحات الرئيسية مثل نيويورك تايمز، رويترز، بي بي سي، الغارديان وبلومبيرغ.
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