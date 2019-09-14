الان تتابع التنمية الاجتماعية تتحرك بحثا عن صاحب مقطع إطلاق نار بجانب طفل رضيع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أي شخص لديه معلومات عن فيديو إطلاق نار بجانب طفل رضيع، بالتواصل معها.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف.
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يرصد قيام شخص بإطلاق نار بجانب طفل رضيع، عدة مرات، ما تسبب في دخوله في حالة من البكاء والصريخ، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشخص.
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