شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل حرق مركبة مواطنة وتضرر أخرى في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

تحقق شرطة تبوك في واقعة إضرام النيران بسيارة مواطنة في حي «أبو سبعة»، إذ أظهرت الصور التي حصلت عليها "الخليج 365" تضرر سيارة المواطنة بعد حرقها بالكامل وأجزاء من سيارة أخرى لحقت بها.

وقالت لـ«الخليج 365» مالكة المركبة المحترقة ربى حمود الكثيري (تعمل مهندسة ديكور) إنها كانت وقت وقوع الحادثة خارج المدينة، وتحديدا في شرما، وتفاجأت باتصال من أهلها وصديقاتها بوقوع حريق في سيارتها فاضطررت للرجوع على وجه السرعة.

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وأضافت: ما إن وصلت إلى تبوك حتى كانت النيران قد التهمت سيارتها بالكامل وقد تم إطفاؤها من قبل الدفاع المدني، إضافة إلى تضرر سيارة والدتي أيضاً.

وأكدت ربى أنه في بداية الأمر كانت تظن أنه تماس كهربائي، لكن الدفاع المدني أكد لهم أنها بفعل فاعل، مؤكدة أنها لا يوجد لديها أعداء.

وطالبت ربى الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.