شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية» تطلب معلومات عن مطلق النار مع الرضيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) طالبت وزارة العمل بالإدلاء بأي معلومات تخص مقطع فيديو منتشر لشخص يطلق النار من سلاح ناري وفي يده الأخرى رضيع. وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع «تويتر»: نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري أو الاتصال على الرقم 1919.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «العمل والتنمية الاجتماعية» تطلب معلومات عن مطلق النار مع الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.