شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدين الهجوم على منشآت بقيق وخريص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية جون أبي زيد إدانة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي نفذته اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأضاف في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض على موقع «تويتر» أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول.
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