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مجددة دعمها للرياض.. الإمارات تستنكر الاعتداء على معملي أرامكو

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتبرته دليلاً جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في "بقيق وهجرة خريص" في المملكة العربية ، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلاً جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان: أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 03:47 PM

اعتبرته دليلاً جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن

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مجددة دعمها للرياض.. الإمارات تستنكر الاعتداء على معملي أرامكو
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في "بقيق وهجرة خريص" في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلاً جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان: أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

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، مجددة دعمها للرياض.. الإمارات تستنكر الاعتداء على معملي أرامكو ،
المصدر : الخليج 365

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